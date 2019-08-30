خارجية لبنان تشيد بأول إدانة لمجلس الأمن لانتهاك إسرائيل لسيادته

أشادت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة، بـ"إدانة مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبرية للسيادة اللبنانية".



واعتبرت الوزارة، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يوم أمس الخميس، "يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية ويؤكد حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة".



وكان قرار مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أيضا بالإجماع التمديد لقوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) لمدة عام كامل ينتهي في 31 أغسطس 2020.



وقال بيان الخارجية اللبنانية إنه "بعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك، إعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد لقوات يونيفيل لمدة سنة، من دون المس بولايتها، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه".



وشكرت الخارجية في بيانها "الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في اعتماد هذا القرار".