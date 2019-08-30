مرشح لرئاسة أمريكا: زيادة التعريفات تضر بالمواطنين ذوي الدخل المنخفض

صرح مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بيتو أورورك، أن رفع واشنطن التعريفة الجمركية على الواردات الصينية الضخمة يمثل زيادة في الضرائب بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية، التي أصابت الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمصدرين.



وكتب أورورك في مقال نُشر على موقع ميدبا دون كوم، وهو موقع للمدونات على الإنترنت، أن إضافة مزيد من التعريفات على البضائع الصينية التي تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار أمريكي "تضرب الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص" وتعد "هجوما على المصدرين الأمريكيين".



وقال إن التعريفات "رفعت أسعار الأجزاء الوسيطة المستوردة، وجعلت الدولار أقل قدرة على المنافسة، وجعلت الدول الأخرى تنتقم منا من خلال التعريفات الخاصة بها".



ووصل عجز السلع الأمريكية مع الصين إلى 30.2 مليار دولار سنويا في يونيو، حيث ارتفع من 30.1 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لأحدث تقرير لوزارة التجارة بشأن التجارة الأمريكية على الصعيد الدولي.



وقال أورورك "بدأ (الرئيس دونالد) ترامب حربه التجارية مع الصين لتقليص العجز التجاري الأمريكي، لكن العجز في ارتفاع وليس انكماش".