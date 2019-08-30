حبس عاطلين استغلا الأطفال فى التسول بالدقى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما باستغلال عدد من الأطفال فى أعمال التسول، بمنطقة الدقى والمناطق المجاورة لها، واستيلائهما على الأموال التى يجمعوها بالإكراه.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا عددا من الأطفال واجبروهم على العمل فى تنظيف السيارات فى إشارات المرور، والتسول من المواطنين فى ميدان الدقى والمناطق المحيطة به، والحصول على أموالهم فى نهاية اليوم، بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء.



واستمعت جهات التحقيق لأقوال الأطفال الثلاثة الذين تم استغلالهم من جانب المتهمين، وقالوا أنهم اضطروا للعمل فى الشارع، بعد هروبهم من أسرهم، وأنه خلال فترة تواجدهم فى الشارع، أجبرهم المتهمين على العمل لصالحهم فى تنظيف السيارات مقابل مبالغ مالية، فضلًا عن التسول من المواطنين.



وتابع المجنى عليهم أن المتهمين كانوا يحصلون على المبالغ المالية التي يجمعوها طوال اليوم، بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض، خاصةً أنهم كانوا غير قادرين الدفاع عن أنفسهم، وكانوا يتركون لهم جزء بسيط من المال من أجل شراء الطعام والشراب.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عاطلين، بعدما كشفت التحريات والمعلومات التى أجراها رجال المباحث، تورطهم فى استغلال عدد من الأطفال فى أعمال التسول، والاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح.