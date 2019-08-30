وزير السياحة اللبناني: نتوقع استقبال 12 ألف صيني العام الجاري

قال وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان، إن عدد السياح الذين زاروا لبنان عام 2018 بلغ نحو 1.96 مليون سائح ومن بينهم أكثر من تسعة آلاف سائح صيني.



وأضاف كيدانيان في حوار خاص مع وكالة أنباء شينخوا أثناء زيارته في بكين، أن المؤشرات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 تظهر نموا بنسبة 22.4 في المائة من حيث عدد السائحين الصينيين إلى لبنان، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 12 ألف سائح بنهاية العام.



وأعرب عن ثقته في فتح الأسواق السياحية الجديدة مثل الصين وروسيا، متوقعا أن يرتفع نصيب لبنان من السياحة الصينية بين 20 إلى 30 ألف سائح صيني في عامي 2020 و2021، معتمدا على الخبرات السابقة للبنان في السوق الأوروبية.



ونوه كيدانيان بأن القطاع السياحي اللبناني تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عودة للتطور في عام 2018 حيث ساهمت السياحة بما نسبته 13 إلى 15 في المائة من الدخل القومي اللبناني، بما تصل قيمته إلى حوالي 8.37 مليار دولار أمريكي.