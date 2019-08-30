معلول يعود لتشكيلة تونس لمواجهة موريتانيا وساحل العاج

عاد الظهير الأيسر علي معلول إلى تشكيلة المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج الشهر المقبل.



وغاب لاعب الأهلي المصري عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الصيف الحالي بعدما استبعده المدرب السابق الفرنسي آلان جيريس.



وأثار استبعاد معلول انتقادات واسعة لكن المدرب الفرنسي أكد أن قراره جاء لأسباب فنية.



كما شهدت التشكيلة التي أعلنها المدرب الجديد للفريق منذر الكبير عودة حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك

وأحمد خليل لاعب وسط الأفريقي.



فيما سيغيب وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيين الفرنسي وديلان برونمدافع جنت البلجيكي وبسام الصرارفي جناح نيس الفرنسي.



وضمت التسكيلة لأول مرة حمزة رافيا لاعب الفريق الثاني بيوفنتس الإيطالي وعمر العيوني لاعب بودو جليمت النرويجي وسليم الخليفي لاعب هولشتاين كييل الألماني وصدام بن عزيزة مدافع النجم الساحلي.



وستلعب تونس على أرضها ضد موريتانيا في السادس من الشهر المقبل، بينما تواجه ساحل العاج في فرنسا بعد ذلك بأربعة أيام.