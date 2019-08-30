"زراعة البرلمان" تطالب بتحديد سعر المحاصيل قبل موسم الزراعة

قال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،النائب رائف تمراز، إن تطبيق المادة 29 من الدستور، والمتعلقة بتحديد سعر المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، لمنح الفلاح مزيدا من الوقت فى زراعة المحاصيل التى تحقق له هامش ربح، من أبرز الملفات التى ستلقى اللجنة مزيد من الضوء عليها، خلال دور الأخير.



وأوضح تمراز، أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، التى يستوجب على الدولة وضع خطة للنهوض بزراعته بما يضمن عودته لسابق عهده فى السنوات السابقة، وتشجيع المزارعين على الزراعة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة، وتحقيق هامش ربح.



وأشار وكيل اللجنة، إلى أن بعد تدنى أسعار التوريد فى الفترة الأخيرة هناك حالة عزوف من الفلاحين عن زراعة القطن، للعديد من الأسباب سواء تدنى أسعار التوريد، فى ظل زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وعدم وجود ماكينات لجمع المحصول مما يساهم فى رفع أسعار الحصاد، فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية المزروعة قطن على مستوى الجمهورية.