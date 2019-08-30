مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة

طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب معتز محمود، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خاصة فى القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.



وأوضح محمود، في تصريحات له، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، نص صراحة على عدم التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية فيما عدا بعض الحالات، منها المباني المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وتلك قبل التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، ولهذا يجب سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية خاصة فى القرى.



وأشار إلى أن هناك بعض القرى التى تم بنائها فى السنوات الأخيرة، وتتمتع بكافة المرافق العامة، وعلى الرغم من ذلك فهى خارج الأحوزة العمرانية، وعدم ضمها للكتل السكنية القديمة سيجعلها خارج القانون.