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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 30 أغسطس 2019

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:21 ص
برج الحوت
برج الحوت
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: القمر الجديد يواجه برجك ويفرض عليك فك ارتباط أو الالتزام بجديد وحسم أمرك بالنسبة إلى خيار لا يمكن تأجيله.
عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة.
صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.

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