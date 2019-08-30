حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: القمر الجديد يواجه برجك ويفرض عليك فك ارتباط أو الالتزام بجديد وحسم أمرك بالنسبة إلى خيار لا يمكن تأجيله.

عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة.

صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.