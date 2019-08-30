مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:20 ص
محمد عبدالنبيطباعة
يتنافس اليوم العديد من الفرق في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الاسباني، والثانية من الدوري الإيطالي.
البطولة العربية "كاس محمد السادس"
النجمة اللبنانى Vs الترجى التونسى 7:00 على قناة أبوظبى الرياضية
الهلال السودانى Vs الوصل الإماراتى 8:00 على قناة أبوظبى الرياضية
الدورى الإسباني
إشبيليه Vs سيلتا فيجو 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بلباو Vs ريال سوسيداد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الألمانى
بوروسيا مونشنجلادباخ Vs لايبزيج 8:30 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الإيطالى
بولونيا Vs سبال 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الفرنسى
ميتز Vs باريس سان جيرمان 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
الشباب Vs الفيصلى 5:55 على قناة KSA SPORT
الوحدة Vs ابها 7:40 على قناة KSA SPORT
الفتح Vs النصر 7:40 على قناة KSA SPORT
البطولة العربية "كاس محمد السادس"
النجمة اللبنانى Vs الترجى التونسى 7:00 على قناة أبوظبى الرياضية
الهلال السودانى Vs الوصل الإماراتى 8:00 على قناة أبوظبى الرياضية
الدورى الإسباني
إشبيليه Vs سيلتا فيجو 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بلباو Vs ريال سوسيداد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الألمانى
بوروسيا مونشنجلادباخ Vs لايبزيج 8:30 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الإيطالى
بولونيا Vs سبال 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الفرنسى
ميتز Vs باريس سان جيرمان 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى السعودى
الشباب Vs الفيصلى 5:55 على قناة KSA SPORT
الوحدة Vs ابها 7:40 على قناة KSA SPORT
الفتح Vs النصر 7:40 على قناة KSA SPORT