حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.

عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.

صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.