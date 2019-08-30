حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:19 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.
عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.
صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.
مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.
عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.
صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.