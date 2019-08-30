حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيا: يوم ضاغط تشعر بالانكماش او الانقباض، حاول ألا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فأنت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك.



عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.



صحيًا: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.