الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

كشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، حقيقة الخبر المنشور على أحد المواقع بأن البلاد ستشهد خلال الأسبوع الحالي رمال وأتربة.



وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، إن الرمال والأتربة محصورة فى جنوب سيناء ومناطق بـ جنوب الصعيد ولن تؤثر على أى نشاط يومي.



وأوضح أن الكتلة الهوائية الساخنة هي من تؤثر على البلاد، والهواء الساخن لا يثير الرمال والأتربة، ونشاط الرمال والأتربة سيكون محدودا ولن يؤثر.



وكشف أن المواطنين الذين يقولون أن شتاء هذا العام سيكون شديدا، فهذا غير متوقع، ولا يوجد ربط بين الفصول ببعضها، فـ الفصول تختلف عن بعضها.