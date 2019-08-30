حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:14 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: القمر الجديد يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.
عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.
صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.
مهنيًا: القمر الجديد يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.
عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.
صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.