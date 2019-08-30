حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: القمر الجديد يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.

عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.

صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.