تحليق مكثف لطيران الاحتلال فوق قرى جنوب لبنان

أفاد موقع سكاي نيوز عربية اليوم الجمعة، بأن هناك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي فوق قرى جنوب لبنان.



يأتي هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 3 أشخاص.



فيما أعلنت حكومة نتنياهو أنها ستدمر كل الأهداف الاستراتيجية لإيران في لبنان وغيرها من الدول.