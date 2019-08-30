حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:13 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة أو ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.
عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.
صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.
مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة أو ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.
عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.
صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.