حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة أو ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.



عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.



صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.