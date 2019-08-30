حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:12 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.
عاطفيًا: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابه متعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفّرك منه.
صحيًا: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان.
مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.
عاطفيًا: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابه متعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفّرك منه.
صحيًا: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان.