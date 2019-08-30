ناسا تطلق أول طائرة "هليكوبتر" للكوكب الأحمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها بصدد ارسال أول طائرة هليكوبتر إلى سطح الكوكب الأحمر في مارس من عام 2020، وأضافت ناسا، إنه إذا طارت الطائرة بنجاح، فستكون أول طائرة تطير على كوكب آخر.



كما أضافت ناسا أنه سيتم تخزين مروحية المريخ التي تعمل بالطاقة الشمسية بأمان أسفل المركبة الفضائية إلى أن تهبط في منطقة جيزيرو كريتر، حيث يعتقد العلماء أن المياه كانت تتدفق فيها من قبل، وقالت ناسا إن المركبة ستنفصل عن المسبار وتستكشف المريخ من الجو، بينما تجمع السفينة روفر عينات على الأرض.



وأضافت ناسا إذا سارت الأمور على ما يرام، ستقوم الطائرة ذاتية الحكم بإلقاء نظرة جوية على المنحدرات المريخية والكهوف والحفر التي لا يمكن للمركبة البرية أن تكتشفها، وقالت ناسا إنها تأمل في أن تحمل المروحية أدوات في جميع أنحاء الكوكب وتوجه رواد الفضاء عند وصولهم.