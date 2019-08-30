حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.
عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم لم تره منذ عقود، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.
صحيًا: انتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.
مهنيًا: تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الأرباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.
عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم لم تره منذ عقود، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.
صحيًا: انتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.