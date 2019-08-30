حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 30 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك تسوّى بعض المشكلات المالية.

عاطفيًا: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة.

صحيًا: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف.



الثور

مهنيًا: تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.

عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم لم تره منذ عقود، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.

صحيًا: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.



الجوزاء

مهنيًا: نتائج إيجابية جدًا بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.

عاطفيًا: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل.

صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يوميًا.



السرطان

مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.

عاطفيًا: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابه متعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفّرك منه.

صحيًا: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان.



الأسد

مهنيًا: يبتسم لك الحظ ويعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.

عاطفيًا: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر مليًا قبل القيام بأي خطوة.

صحيًا: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن.



العذراء

مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.



عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.

صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.





الميزان

مهنيًا: القمر الجديد في العذراء يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.

عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.

صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.



العقرب

مهنيًا: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعد كافة.

عاطفيًا: مشكلات بسيطة تعيق تطوّر العلاقة بالشريك، لكنّ الحلول سهلة وبسيطة.

صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيطة تقلقك وترهق أعصابك بعض الوقت لكنه سرعان ما يتعافى.



القوس

مهنيا: يوم ضاغط تشعر بالانكماش او الانقباض، حاول ان لا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فانت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك.

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.

صحيًا: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.



الجدي

مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.

عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.

صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.



الدلو

مهنيًا: قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجابًا في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا في التعامل مع الشريك، فالعصبية غير مبرّرة وهي تضعك في مواجهة غير مجدية معه.

صحيًا: لا تكثر من تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، فلهذا الأمر مضاعفات سلبية.



الحوت

مهنيًا: القمر الجديد يواجه برجك ويفرض عليك فك ارتباط أو الالتزام بجديد وحسم أمرك بالنسبة إلى خيار لا يمكن تأجيله.

عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة.

صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.