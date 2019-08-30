حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 30 أغسطس 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:08 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك تسوّى بعض المشكلات المالية.
عاطفيًا: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة.
صحيًا: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف.
الثور
مهنيًا: تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.
عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم لم تره منذ عقود، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.
صحيًا: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.
الجوزاء
مهنيًا: نتائج إيجابية جدًا بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.
عاطفيًا: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل.
صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يوميًا.
السرطان
مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.
عاطفيًا: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابه متعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفّرك منه.
صحيًا: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان.
الأسد
مهنيًا: يبتسم لك الحظ ويعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.
عاطفيًا: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر مليًا قبل القيام بأي خطوة.
صحيًا: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن.
العذراء
مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.
عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.
صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.
الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في العذراء يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.
عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.
صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.
العقرب
مهنيًا: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعد كافة.
عاطفيًا: مشكلات بسيطة تعيق تطوّر العلاقة بالشريك، لكنّ الحلول سهلة وبسيطة.
صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيطة تقلقك وترهق أعصابك بعض الوقت لكنه سرعان ما يتعافى.
القوس
مهنيا: يوم ضاغط تشعر بالانكماش او الانقباض، حاول ان لا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فانت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.
صحيًا: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.
عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.
صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.
الدلو
مهنيًا: قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجابًا في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا في التعامل مع الشريك، فالعصبية غير مبرّرة وهي تضعك في مواجهة غير مجدية معه.
صحيًا: لا تكثر من تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، فلهذا الأمر مضاعفات سلبية.
الحوت
مهنيًا: القمر الجديد يواجه برجك ويفرض عليك فك ارتباط أو الالتزام بجديد وحسم أمرك بالنسبة إلى خيار لا يمكن تأجيله.
عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة.
صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.
الحمل
مهنيًا: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك تسوّى بعض المشكلات المالية.
عاطفيًا: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة.
صحيًا: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف.
الثور
مهنيًا: تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة.
عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم لم تره منذ عقود، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.
صحيًا: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.
الجوزاء
مهنيًا: نتائج إيجابية جدًا بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.
عاطفيًا: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل.
صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يوميًا.
السرطان
مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.
عاطفيًا: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابه متعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفّرك منه.
صحيًا: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان.
الأسد
مهنيًا: يبتسم لك الحظ ويعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.
عاطفيًا: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر مليًا قبل القيام بأي خطوة.
صحيًا: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن.
العذراء
مهنيًا: وجود القمر المكتمل الجديد في برجك يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا يوم ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.
عاطفيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع.
صحيًا: حاول النهوض باكرًا وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل.
الميزان
مهنيًا: القمر الجديد في العذراء يتعبك ويشعرك بالأسف أو الندم، وخصوصًا إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، فكن منتبهًا لأدق التفاصيل.
عاطفيًا: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درسًا لك لتحديد خطواتك المستقبلية.
صحيًا: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصًا أن الجميع حولك لمساعدتك.
العقرب
مهنيًا: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعد كافة.
عاطفيًا: مشكلات بسيطة تعيق تطوّر العلاقة بالشريك، لكنّ الحلول سهلة وبسيطة.
صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيطة تقلقك وترهق أعصابك بعض الوقت لكنه سرعان ما يتعافى.
القوس
مهنيا: يوم ضاغط تشعر بالانكماش او الانقباض، حاول ان لا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فانت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.
صحيًا: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد الثاني هذه الشهر يحصل في برج العذراء ويروي نهمك للجديد والسلام والتطور، ويحصل ما هو غير متوقع ويسعدك.
عاطفيًا: إذا كنت مجبرًا على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.
صحيًا: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفًا على صحتك.
الدلو
مهنيًا: قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجابًا في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا في التعامل مع الشريك، فالعصبية غير مبرّرة وهي تضعك في مواجهة غير مجدية معه.
صحيًا: لا تكثر من تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، فلهذا الأمر مضاعفات سلبية.
الحوت
مهنيًا: القمر الجديد يواجه برجك ويفرض عليك فك ارتباط أو الالتزام بجديد وحسم أمرك بالنسبة إلى خيار لا يمكن تأجيله.
عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة.
صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.