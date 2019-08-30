إعصار دوريان المدمر يصل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم

يعتقد خبراء الأرصاد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إعصار دوريان سيتحول إلى إعصار خطير من الفئة الثالثة بحلول اليوم الجمعة، حيث سيبقى في شرق جزر البهاما الجنوبية والوسطى قبل أن يتحول باتجاه فلوريدا بحلول ظهر يوم الأحد، وفقا لفوكس نيوز.



وانطلق اعصار دوريان من مياه المحيط الأطلسي الدافئة والمفتوحة يوم الخميس، حيث تشير التوقعات إلى أن العاصفة أصبحت أكثر خطورة وفي طريقها إلى الساحل الشرقي لفلوريدا - وهو المسار الذي دفع الرئيس ترامب إلى تحذير دوريان "سيكون كبيرًا!"



بينما قال المركز الوطني للأعاصير، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن دوريان هى عاصفة من الفئة الأولى حيث تهب رياحًا بسرعة 85 ميلًا في الساعة وتتحرك شمال غربًا بسرعة 13 ميلًا في الساعة، وتقع على بعد حوالي 220 ميلًا شمال غرب سان خوان، بورتوريكو.

