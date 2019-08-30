المرور يدفع بسيارات إغاثة على الطرق السريعة لمواجهة الأعطال

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.



ودفعت الحملات بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية والدفع بسيارات الدفع الرباعي وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.



كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالانتشار الأمني والمروري المكثف بالطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية لقضاء إجازات الصيف، ونشر الخدمات المكثفة بها لضبط متجاوزي السرعات والالتزام بالسرعة المقررة نظرا لوقوع حوادث كارثية على طرق المصايف بسبب السرعة الزائدة.



كما واصلت الإدارة حملاتها للكشف عن سلامة الإطارات، ونشرت رجال مباحث المرور على المواقف لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة.



وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.