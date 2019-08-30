ترامب: سنجري محادثات مع الصين بشأن التجارة اليوم

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنه من المقرر أن تجري بلاده والصين محادثات بشأن التجارة اليوم الجمعة بدون الكشف عن تفاصيل.



جاءت تصريحات ترامب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وقال ترامب، بسؤاله في مقابلة إذاعية مع شبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان سوف يتم إجراء المحادثات المقررة في سبتمبر المقبل مع الصين، "هناك محادثات مقررة اليوم على مستوى مختلف".



وبعد ذلك بساعات، لم يؤكد أي جانب ما إذا كانت أي محادثات قد جرت.



وكانت الصين قد ألمحت أمس الخميس إلى عدم عزمها الرد على الفور على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي أعلن ترامب عنها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.