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عالم

رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود الرئيس السيسى فى إنجاح قمة التيكاد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
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وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في إنجاح قمة التيكاد السابعة التي استضافتها مدينة (يوكوهاما) اليابانية خلال رئاسته المشتركة لها، مشيرا إلى أن الدول المشاركة بالقمة أقرت (إعلان يوكوهاما 2019)، وخطة عمل 2019 التي تعد خريطة طريق للمستقبل والتعاون البناء بين اليابان والقارة الإفريقية.

وقال رئيس الوزراء الياباني - في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد) اليوم الجمعة - إن المشاركين في القمة السابعة للتيكاد أكدوا ضرورة منح الأولوية للقطاع الخاص؛ لتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز قدراتهم، وتدعيم التكنولوجيا والابتكار، مشددا على أن القمة الحالية شهدت أكبر مشاركة من جانب شركات القطاع الخاص، حيث دار حوار بناء بين القطاعين العام والخاص خلال القمة.

وأشار أن المناقشات فى إطار القمة كانت ثرية وتناولت مستقبل التنمية المستدامة والاستثمارات والابتكار والاستثمارات بالقارة الإفريقية، مضيفا أن إفريقيا كانت حاضرة بقوة في مناقشات قمة السبع الصناعية التي عقدت بفرنسا الشهر الجاري، مشددا على أن (تيكاد) نجحت في تعزيز التضامن الدولي لقضايا إفريقيا، مؤكدا تصميم اليابان على مواصلة التعاون مع إفريقيا لتحقيق الأهداف الواردة في أجندة 2063.

وقال: إن القمة تميزت بالتركيز على القطاع الخاص والاستماع إلى مطالبه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما فى تنمية إفريقيا، مشيرا إلى أن عدد الشركات الخاصة المشاركة في هذا المؤتمر تضاعف منذ قمة (تيكاد 5)، منوها بحرص بلاده على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص، مبديا أمله في تحقيق إنجازات مشتركة بين اليابان وإفريقيا داخل أراضي القارة الإفريقية.

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