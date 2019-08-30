إجراءات الدراسة فى خارج البلاد تصبح رقمية بالصين

يستطيع الطلبة الصينيون الذين يسعون للدراسة أو إنهاء دراستهم في الخارج حاليا، أن يجروا جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بدراساتهم عبر الانترنت، وذلك بفضل إصلاح "إنترنت بلس" الذي أطلق من قبل وزارة التعليم الصينية.



وقال تشنج جيا تساي مدير مركز الخدمات الصيني للتبادل العلمي التابع للوزارة، في مؤتمر صحفي، إن الخدمات الحكومية للدراسة في خارج البلاد بما في ذلك التعليم الخارجي الذي تموله الحكومة وتوثيق المؤهلات الأكاديمية وأرشفة سجلات المعلومات الشخصية وإجراءات التوظيف، جميعها يمكن الوصول إليها عبر الانترنت.



وذكر تشنج أن المنصة الجديدة للخدمات عبر الانترنت التي أطلقها المركز من المتوقع أن تفيد أكثر من 400 ألف شخص كل سنةكما يمكن الوصول إلى المنصة عبر تطبيقات الهاتف المحمولة مثل ويتشات.



وحسب تشنج، أنه من خلال مشاركة المعلومات مع الوكالات الحكومية المتعلقة الأخرى، ستوفر المنصة الجديدة وقت الطلبة الذي كان يهدر ذهابا وإيابا بين المكاتب الحكومية المختلفة لتقديم الأوراق المطلوبة، ما يجعله موقعا واحدا لخدمات الدراسة بالخارج.



وأضاف أن الروبوتات ستستخدم أيضا في المستقبل لتعزيز الخدمات بشكل أفضل.