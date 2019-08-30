الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة اسكتلندية تصدر اليوم أول قرار قضائى حول تعليق البرلمان فى بريطانيا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تصدر محكمة اسكتلندية الجمعة قرارا في المعركة القضائية التي يخوضها معارضو بريكست ضد تعليق البرلمان البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون واعتبره هؤلاء "انقلابا".

وستصدر أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان فير قانوني، حكما موقتا بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر.

ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.

وقال محاميهم أيدن أونيل أن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".

وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.

ورأى ستيفان تيل الباحث في كلية الحقوق في جامعة أوكسفورد أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار بوريس جونسون غير قانوني. لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة بأن يطلب من الملكة التراجع عن تعليق البرلمان.

وأضاف الباحث نفسه لوكالة الأنباء المالية بلومبرج أن هناك "احتمالا ضئيلا" بأن تفرض المحكمة التراجع عن قرار تعليق البرلمان.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارىء الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

وقال ماكورد لفرانس برس "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".

ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.

وتقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست بطعن أمام القضاء الانكليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الذهب يهبط مع صعود الدولار

منذ أقل من نصف ساعة

كلوب ينسف "القرعة السهلة".. ويكشف أولى خطوات "اللقب السابع"

منذ حوالي 18 ساعة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

اليمنى عمر العمودى يكشف لـ"الدستور" كواليس رسالته الغرامية لـ"كريستيان"

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

الرئيس نيوز

اليوم.. ختام مؤتمر التيكاد بمشاركة السيسي

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه مع انتهاء تعاملات الأسبوع

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي لعلاج الأطفال غير مطابق للمواصفات

الإمارات ترد على اتهامها بقصف قوات الحكومة اليمنية في عدن

منوعات

الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعى

بكين تتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم

طفرة جينية تسبب قلة النوم

مروحية إنقاذ تعلق فى خط كهرباء بألمانيا

كشكول

"التنسيق" يستقبل رغبات القبول بالجامعات لطلاب "دور ثان" بـ"المرحلة الثالثة"

ننشر تفاصيل خطة تعليم بالفيوم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مد فترة التقدم لامتحان المسابقة الموحدة لطلاب الثانوية التجارية

ننشر شروط التقديم لوظيفة مدير مركز تدريب تربوي بـ 3 محافظات

إسلام سياسي

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"


زيت وسكر

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

حقيقة فشل التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الجديد

طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا

حقيقة طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك