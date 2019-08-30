خدمات ذكية باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس

ذكر متحف القصر الامبراطوري في تايبي أنه يخطط لاستخدام تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس ليصبح متحفا ذكيا يسمح للزوار من التفاعل مع الشخصيات التاريخية والآثار الثقافية حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



ووقع المتحف على مذكرة اتفاق مع شركة تشونجهوا تليكوم التايوانية لمواصلة دفع التحول الرقمي. ونجح المتحف في السنوات الأخيرة في دمج التقنيات في عرض آثاره الثقافية.



وقالت الشركة إنها ستطور خدمات الدليل السياحي التفاعلي للزوار ليتمكنوا من مشاهدة معروضات المتحف بالنظارات الذكية والتي ستظهر لهم المعلومات عن المعروضات لقراءتها.



وقال الجانبان إنهما يعتقدان أن تقنيات الجيل الخامس تمكن الزوار من الشعور بتجارب جديدة في المتحف.



وقال المتحف إنه سيتيح شبكات اتصالات الجيل الخامس في مناطق المعرض المحددة أولا خلال شهر نوفمبر القادم.