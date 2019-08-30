الشرطة الصينية تسقط عصابة للعب القمار على الإنترنت

قالت السلطات الصينية إن الشرطة في مقاطعة تشجيانج بشرقي الصين اعتقلت 36 مشتبها بهم على خلفية تنظيمهم لمقامرة على الانترنت تضمنت نحو 542 مليون يوان (75.8 مليون دولار أمريكي).



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" حصلت الشرطة في مدينة جياشينج على معلومات سرية خلال شهر ديسمبر الماضي عن ترويج مواطن محلي يلقب بـ"تشو" لمنصة للعب القمار على الانترنت تم بناؤها من قبل عصابة تحت اشراف مشتبه به يلقب بـ"وو".



وحشدت المنصة الكبيرة نحو 810 آلاف عضو وقامت بتوظيف 150 ألف وكيل منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي.



وأجرت الشرطة في يوم 15 مايو الماضي حملات في بلدية تشونجتشينج ومدن شنتشن وتشنغدو وألقت القبض على وو وأسقطت عصابته ويجري حاليا المزيد من التحقيقات في هذه القضية.