استمرار تطهير شارع مستشفى الصدر بالعمرانية من الاشغالات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة المواطنين.



وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.



أسفرت الحملة خلال 24 ساعة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، في مجال البحث الجنائي والمرور، عن ضبط 94 متهمًا كالتالي "2 مخدرات - سلاح ناري – 1 ضبط واحضار – 3 سلاح أبيض - 2 جناية - 9 مستأنف- 53 جزئي- 21 غرامات - 2 مسجل شقى".



وفي مجال المرافق، تم رفع وإزالة 442 حالة إشغال طريق من بينهم 320 كرسى – 15 ترابيزة – 10 ثلاجات – 9 موازين – 25 استاند – 2 تروللي – 45 قلب شيشة – 44 طقطوقة – 3 توك توك، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.