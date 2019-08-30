نيابة أوسيم تستمع لوالدة الطفل المعتدى عليه جنسيا من قبل أصدقائه

تستمع نيابة أوسيم لأقوال والدة طفل تعرض للضرب وهتك عرضه من قبل 3 أطفال أصدقائه وقاموا بتصويره عاريا ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما حرزت النيابة الهاتف المحمول المصور عليه الفيديو.



بدأت الواقعة بورود بلاغ من ربة منزل لمركز شرطة أوسيم، يفيد بتعرض ابنها للضرب ومحاولة تعدي جنسي وانتشار مقطع فيديو له مجردا من ملابسه على "فيس بوك".



بالفحص والتحري تبين أن المجني عليه كان برفقته 3 من أصدقائه الذين دخلوا معه في وصلة من المزاح دفعتهم للتعدي عليه بالضرب ثم محاولة التعدي عليه جنسيا وهتك عرضه، فقاموا بتجريده من ملابسه وعقب فشلهم في اغتصابه قاموا بتصويره عاريا ونشر أحدهم مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك".



وفور انتشار مقطع الفيديو بعد حدوث الواقعة بيومين أخبر الطفل المجني عليه والدته التي اصطحبته لقسم الشرطة لتحرير محضر، بعد تحديد هُوية المتهمين.



وترأس المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن أعمارهم تتراوح من 15 إلى 16 عاما، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.