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فن

اليوم.. المهرجان القومى للمسرح يختتم دورته الـ12 بدار الأوبرا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:46 ص
جريدة الدستور
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يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الثانية عشرة دورة الفنان الراحل كرم مطاوع، في حفل كبير يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة، بحضور رئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، ومديره الفنان إسماعيل مختار.

وتشهد مراسم حفل ختام المهرجان القومي الإعلان عن العروض المسرحية الفائزة بمسابقات المهرجان وهي المسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير والخاصة بعروض المحترفين، والمسابقة الثانية مسابقة مسرح الشباب، والمسابقة الثالثة مسابقة مسرح الطفل، والتي استحدثها المهرجان لأول مرة هذا العام لتشجيع الطفل على العمل المسرحي.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة التأليف المسرحي التي تحمل أسم الكاتب الكبير لينين الرملي، ويقدمها المهرجان هذا العام لخلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأيضا الإعلان عن الفائز بجائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، وأفضل مقال نقدي تطبيقي.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يعد الحدث الأبرز والأهم مسرحيا في مصر، تولى رئاسة دورته الثانية عشرة للمرة الأولى لهذا العام الفنان القدير أحمد عبد العزيز، الذي أضاف إليه بصمته الخاصة، وقام بتقسيم التسابق بالمهرجان إلى ثلاث فئات، وشهد من خلالها تنافسا مسرحيا غير مسبوق ومتنوعا بين عروض المحترفين والشباب والأطفال، وقدم المهرجان ضمن فعالياته ندوات مهمة تناولت قضايا وهموم المسرح المصري.

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