بالخطوات.. إليك طريقة عمل عيش الطاسة المشبع

يحرص كثيرون ممن يتبعون أنظمة غذائية معينة، لفقدان الوزن، على استبدال العيش الأبيض بعيش آخر ذات نسبة سعرات حرارية أقل، وفى نفس الوقت مفيد لأجسامهم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية خطوات عمل عيش الطاسة المشبع، على طريقة شيف أماني.



المقادير:

٣ كوب دقيق الشوفان مطحون

معلقة ونص كبيرة خميرة

معلقة عسل نحل

ربع كوب نخالة

ربع كوب قشور السيليوم

نص كوب من دقيق القمح الكامل (يمكن الاستغناء عنه)

معلقة بذر الكتان مطحونة

مياه دافئة للعجن

معلقة من العجينة اليابانية



طريقة التحضير:

-في طبق نقلب الخميرة والعسل وفنجان مياه نتركها تخمر لمدة ربع ساعة.

-ثم نضيف باقي المكونات ونعجن بالمياه الدافية عجن مستمر لمدة ١٠ دقايق.

-لو أصبحت العجينة غير متماسكة، نزود دقيق شوفان ونعجن بأطراف الأصابع.

-ثم نفرد العجين علي نخالة من الجانبين، ثم نتركها نصف ساعة.

-وفي طاسة تيفال ساخنة أو فى الفرن نسويه وقدميه على سفرتك مع الوجبات الصحية المفيدة المختلفة.