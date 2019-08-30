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عالم

أنباء عن بدء تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير إذاعة صدى موسكو، عن احتمال وصول طائرة تحمل البحارة الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في روسيا إلى كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال أليكسي فينيديكتوف: "في الساعة الخامسة صباحا، يجب أن تهبط في كييف طائرة تحمل الأوكرانيين المحررين، بما في ذلك سينتسوف والبحارة".

وكانت روسيا قد احتجزت 24 بحارا أوكرانيا حاولوا في الخريف الماضي عبور مضيق كيرتش، على متن 3 سفن حربية دون إذن وعلى نحو استفزازي.

وأعلن المدعي العام الأوكراني المنتخب حديثا، رسلان ريابوشابكا، في حسابه على "فيسبوك" مساء الجمعة، أن "تبادل الأسرى" قد بدأ بين أوكرانيا وروسيا. وقال: "نحن نصلي. لقد تم الاتفاق على التبادل: البحارة، سينتسوف، كاربويوك، بالوخ، غريب، يطيرون باتجاه البلاد! نحن ننتظر!".

وجرت أول محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 12 يوليو الماضي بمبادرة من الجانب الأوكراني، وناقش خلالها رئيسا البلدين الوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وآفاق المفاوضات في رباعية "النورماندي".

وفي منتصف يوليو الماضي، التقت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ليودميلا دينيسوفا بمفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، وتبادلتا قوائم السجناء المحتجزين في روسيا وفي أوكرانيا، واتفقتا على مساعدتهم.

وضمت قائمة المحتجزين الأوكرانيين 150 شخصا، بينما لم يتعد عدد المحتجزين الروس 34 شخصا.

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