النيابة تطلب تقرير مفتش الأغذية حول 3 أطنان ونصف سناكس أطفال مغشوشة

طلبت نيابة أبو النمرس تقرير مفتش الأغذية حول فحص عينة من 3 أطنان ونصف من سناكس الأطفال المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة بينما أجرت تحقيقا موسعا مع المدير المسئول الذي القي القبض عليه بالمصنع وأمرت بضبط وإحضار مالك المصنع الهارب.



كانت تمكنت ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير مصنع بأبو النمرس، لإنتاج المواد الغذائية "سناكس الأطفال" باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 3 أطنان ونصف من المنتجات.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "محمود. ا" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات ( السناكس ) بدون ترخيص بأبو النمرس، في استخدام مكسبات طعم ومستلزمات إنتاج مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ووضع علامات تجارية، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، لتحقيق أرباح طائلة.



تم استهداف المصنع، بصحبة مفتش الأغذية، وتبين عدم تواجد مالكه، وتم ضبط "علاء. خ " المدير المسؤول عن المصنع، وعثر على 3 أطنان ونصف من المنتجات، والمواد المستخدمة في التصنيع، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.