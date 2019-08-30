الصين تخفض رسوم الطرق بمقدار 12.9 مليار دولار عام 2018

خفضت الصين رسوم الطرق بمقدار 91.78 مليار يوان (حوالي 12.91 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي، كجزء من جهود البلاد لخفض تكاليف اللوجستيات ورسوم النقل.



وذكرت وزارة النقل أن خفض الرسوم ارتفع بواقع 9.61 مليار يوان مقارنة بعام 2017، بزيادة 11.7 بالمائة على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن الصين شهدت إضافة مسافة صافية بـ 5239 كيلومترا للطرق السريعة خلال عام 2018.



وعلي صعيد آخر ذكرت وزارة النقل بالصين أن عدد مستخدمي أجهزة جمع الرسوم الإلكترونية في الصين تجاوز 100 مليون.



ووفقا للوزارة، يتم تركيب ما يزيد عن 580 ألف جهاز لجمع الرسوم الإلكترونية كل يوم حاليا.



وفي مطلع شهر مايو الماضي، أصدرت وزارة النقل منشورا لتعميم استخدام أجهزة جمع الرسوم الإلكترونية، بهدف جعل 80 بالمائة من السيارات المسجلة وأكثر من 90 بالمائة من المركبات على الطرق السريعة قادرة على تركيب الأجهزة بحلول نهاية العام الجاري.



ومنذ إصدار المنشور، قامت المؤسسات المُصْدرة لأجهزة جمع الرسوم الإلكترونية بتوسيع قنوات التوزيع، وتعزيز التركيب المجاني والسهل للأجهزة، فضلا عن منح خصم لا يقل عن 5 بالمائة على رسوم الطرق السريعة لمستخدمي الأجهزة، حسبما أفادت الوزارة.