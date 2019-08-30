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مصادر لـ"الدستور": السراج يرغب بالاستقالة لكنه يواجه ضغوطا "تركية قطرية"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:49 ص
فايز السراج
فايز السراج
عبير سليم
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أكدت مصادر ليبية مطلعة، أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، يرغب بشدة في مغادرة منصبه، لكنه يواجه ضغوطًا كبيرة من قبل الدول الداعمة التي لها مصالح في استمرار عمل الحكومة، وعلى رأسهما قطر وتركيا وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الدول ترى في خروج السراج من المشهد، انتهاء الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وكشفت المصادر القريبة من المجلس الرئاسي الليبي، والتي رفضت نشر اسمها في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن اجتماع تونس الذي ضم فايز السراج وقائد الافريكوم والسفير الأمريكي لدى ليبيا الثلاثاء الماضي، ناقش تعيين آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات الوفاق، أسامة الجويلي (الإخواني)، وزيرًا للدفاع في حكومة السراج، وتعيين آمر المنطقة الوسطى الذي كان أحد قادة لواء الحلبوص (المصراتية) محمد الحداد رئيسًا للأركان، منوهًا إلى أن هذه الترشيحات جاءت في إطار تأكيد "السراج" بالاجتماع عن رغبته في ترك منصبه وأنه "ليس رجل دم"، حسب تعبير المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن تعيين الجويلي والحداد، سيعقد الأزمة الليبية أكثر؛ حيث سيعني ذلك أن الإخوان سيطروا على كل مفاصل الدولة الليبية وبالقانون، وعلى الدول التي تتعامل مع السراج بصفته رئيسًا شرعيًا، التعامل رسميًا مع "الجويلي" كوزيرًا للدفاع، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في ديسمبر 2015، وبموجبه أعطت 20 دولة الشرعية لحكومة الوفاق.

وحول مدى شرعية اتفاق الصخيرات الذي من المفترض أن يكون منتهي الشرعية حسب بنوده في ديسمبر 2017، قالت المصادر هذا الأمر إذا تم الأخذ به على الأرض فإنه يعني انتهاء شرعية البرلمان وكذلك شرعية المشير خليفة حفتر الذي يأخذ بدوره شرعيته من مجلس النواب، ويعني رجوع المؤتمر الوطني إلى السطح مطالبًا بشرعيته، وهو ما يزيد من غرق ليبيا في مستنقع الخصومات وإراقة الدماء.

وكان المجلس الرئاسي كلف منتصف أبريل الماضي، وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بمنصب وزير الدفاع إضافة إلى منصبه، وذلك بعدما ضم "السراج" وزارة الدفاع إلى مهامه قبل نحو عام في أعقاب إطاحته بوزير الدفاع السابق المهدي البرغثي الذي جرمته لجنة تحقيق بالتورط في مجزرة براك الشاطئ التي ارتكبتها ميليشيات القوة الثالثة وراح ضحيتها أكثر من 100 جندي يتبعون الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويتهم أسامة الجويلي المعروف وفق التقارير الليبية بقربه من جماعات تيار الإسلام السياسي وعلاقته الوثيقة بمفتي طرابلس المعزول الصادق الغرياني، بتورطه في تهريب النفط الليبي إلى إيطاليا وفرنسا تحت غطاء قانوني، حسبما أعلنت وحدة التحري ومكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية في مارس الماضي.

وتأتي تصريحات المصادر الليبية في وقت نفى فيه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ما ورد في بيان على حساب المجلس الموثق بالعلامة الزرقاء، على موقع "تويتر" مساء الأربعاء، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، مؤكدًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن ما ورد في البيان الذي تم نشره على حساب "تويتر"، الثلاثاء، مزور وأنه تم اختراق الصفحة.

وذكر البيان "المزور"، أن حكومة الوفاق أعلنت استقالتها، وستسلم مهامها التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، كونها المنبثقة عن مجلس النواب، فضلًا عن منح سلطاتها الأمنية للمشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة، موضحًا أن سبب الاستقالة جاء لحقن دماء الليبيين ومنع تغول الجماعات المسلحة التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف وعصابات سرقة المال العام، الذي يساعد على إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وفي السياق، علق المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، على الأمر، قائلًا: "قد يكون نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة الغير شرعية جاء بناء على ضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس"، مضيفًا أن الضغوط دفعت السراج للتراجع عن قرار التنازل المؤلم على حسب قوله الذي تحدث به في اجتماع مغلق نشر منه مقطع منقوص.

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