الاقتصاد البرازيلى ينمو 0.4 بالمائة فى الربع الثانى

انتعش الاقتصاد البرازيلي، وهو الأكبر في أمريكا اللاتينية، خلال الربع الثاني من عام 2019، حسبما ذكر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.



ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الإحصاء، نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة عن الربع السابق وبنسبة 1 في المائة عن العام الماضي.



وانكمش الاقتصاد البرازيلي في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 0.1 في المائة، بحسب الأرقام المنقحة من قبل المعهد.



ومنعت النتائج البرازيل من الوقوع في ركود، وهو ما يحدث عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبيا لربعين متتاليين، إلى جانب مؤشرات شهرية مثل التوظيف.



ولا يزال الاقتصاد البرازيلي يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية التي استمرت خلال عامي 2015 و2016، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمدة عامين متتاليين.