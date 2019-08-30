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رياضة

553 رياضيا صينيا يشاركون فى الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت السلطات العسكرية الصينية أن رقما قياسيا بلغ 553 رياضيا تم اختيارهم من الجيش الصيني سيتنافسون في الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية للمجلس الدولي للرياضات العسكرية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه من المقرر أن يشارك الوفد الصيني، وهو أيضا أكبر مجموعة رياضية في الألعاب، في جميع الفعاليات الرياضية المقامة باستثناء الجولف.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحضر حوالي 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية التي ستُعقد في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبى بوسط الصين، وذلك في الفترة ما بين 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

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