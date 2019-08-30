الصين تبنى قاعدة إنتاج جديدة لمواد تكنولوجيا الجيل الخامس

بدأت الصين إنشاء قاعدة إنتاج جديدة للصفائح اللينة المكسوة بالنحاس، في جيانغيين بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، وتعد تلك الصفائح من المكونات الرئيسية لبناء المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، حسبما ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ستبلغ قيمة الاستثمار الأولي للقاعدة 800 مليون يوان (حوالي 113 مليون دولار أمريكي)، وسيتم بناؤها على مساحة 1.5 مليون متر مربع، حيث من المتوقع أن يتم تشغيلها في ديسمبر القادم.



وقالت الصحيفة إن قاعدة الإنتاج ستشجع تطوير مواد الاتصال المتطورة وتسهل بناء شبكات الجيل الخامس.



وتعد الصفائح اللينة المكسوة بالنحاس عالية التردد، من المكونات الرئيسية في محطات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس. حيث تتزايد الجهود التي تبذلها الصين في بناء محطات الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تشهد سوق المادة نموا كبيرا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا للصحيفة.