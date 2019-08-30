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أبرزها التغذية السليمة.. 7 طرق هامة لتقوية مناعة طفلك

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:12 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تكون مناعة طفلك أضعف نسبيًا، وهو فى سن صغير لأنه لم يصاب بالأمراض من قبل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز النصائح لتقوية مناعة طفلك، بحسب أطباء الأطفال وخبراء التغذية.

- احرصى على الالتزام باللقاحات ومعرفة مواعيدها كاملة من خلال جدول اللقاحات المخصصة للأطفال.

- تعمل اللقاحات، على حماية طفلك مما يقرب من 14 مرضًا خطير ومشاكل صحية متعددة.

- الرضاعة الطبيعية، تشكل أهمية كبيرة لطفلك، حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن الأم عليها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية خلال أول ستة أشهر من الولادة.

- تمد الرضاعة الطبيعية، الطفل بجميع ما يحتاجه جسده من العناصر الغذائية وتقوية الجهاز المناعى له.

- تشكل التغذية الصحية السليمة، أهمية كبيرة لطفلك، حيث تمده بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، السيلينيوم، الفوليك أسيد، النحاس، فيتامين أ، فيتامين ج.

- لا تنسى طبق الفواكه وطبق الخضروات، مثل الفراولة، والجزر، والخضروات الورقية الخضراء، والبروكلي، والفلفل الأخضر الحلو، كل هذا يمنح طفلك المناعة القوية ضد الأمراض.

- احرصى على إضافة الأطعمة التى تقدميها لطفلك، تلك التى تقوى مناعته مثل "الثوم"، حيث يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة وطرد الجراثيم والطفيليات المعوية.

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