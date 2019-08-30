أبرزها التغذية السليمة.. 7 طرق هامة لتقوية مناعة طفلك
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:12 ص
سارة ساويرسطباعة
تكون مناعة طفلك أضعف نسبيًا، وهو فى سن صغير لأنه لم يصاب بالأمراض من قبل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز النصائح لتقوية مناعة طفلك، بحسب أطباء الأطفال وخبراء التغذية.
- احرصى على الالتزام باللقاحات ومعرفة مواعيدها كاملة من خلال جدول اللقاحات المخصصة للأطفال.
- تعمل اللقاحات، على حماية طفلك مما يقرب من 14 مرضًا خطير ومشاكل صحية متعددة.
- الرضاعة الطبيعية، تشكل أهمية كبيرة لطفلك، حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن الأم عليها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية خلال أول ستة أشهر من الولادة.
- تمد الرضاعة الطبيعية، الطفل بجميع ما يحتاجه جسده من العناصر الغذائية وتقوية الجهاز المناعى له.
- تشكل التغذية الصحية السليمة، أهمية كبيرة لطفلك، حيث تمده بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، السيلينيوم، الفوليك أسيد، النحاس، فيتامين أ، فيتامين ج.
- لا تنسى طبق الفواكه وطبق الخضروات، مثل الفراولة، والجزر، والخضروات الورقية الخضراء، والبروكلي، والفلفل الأخضر الحلو، كل هذا يمنح طفلك المناعة القوية ضد الأمراض.
- احرصى على إضافة الأطعمة التى تقدميها لطفلك، تلك التى تقوى مناعته مثل "الثوم"، حيث يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة وطرد الجراثيم والطفيليات المعوية.
- احرصى على الالتزام باللقاحات ومعرفة مواعيدها كاملة من خلال جدول اللقاحات المخصصة للأطفال.
- تعمل اللقاحات، على حماية طفلك مما يقرب من 14 مرضًا خطير ومشاكل صحية متعددة.
- الرضاعة الطبيعية، تشكل أهمية كبيرة لطفلك، حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن الأم عليها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية خلال أول ستة أشهر من الولادة.
- تمد الرضاعة الطبيعية، الطفل بجميع ما يحتاجه جسده من العناصر الغذائية وتقوية الجهاز المناعى له.
- تشكل التغذية الصحية السليمة، أهمية كبيرة لطفلك، حيث تمده بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، السيلينيوم، الفوليك أسيد، النحاس، فيتامين أ، فيتامين ج.
- لا تنسى طبق الفواكه وطبق الخضروات، مثل الفراولة، والجزر، والخضروات الورقية الخضراء، والبروكلي، والفلفل الأخضر الحلو، كل هذا يمنح طفلك المناعة القوية ضد الأمراض.
- احرصى على إضافة الأطعمة التى تقدميها لطفلك، تلك التى تقوى مناعته مثل "الثوم"، حيث يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة وطرد الجراثيم والطفيليات المعوية.