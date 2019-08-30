سوتار ينضم لتشكيلة أستراليا لأول مرة استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن جراهام أرنولد مدرب أستراليا ضم هاري سوتار إلى تشكيلة مكونة من 23 لاعبا استعدادا لمواجهة الكويت في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 الشهر المقبل.



وسوتار، الذي يلعب في صفوف فليتوود تاون الإنجليزي المنتمي للدرجة الثانية معارا من ستوك سيتي، هو واحد من 12 لاعبا شاركوا في عشر مباريات على الأكثر في تشكيلة المدرب أرنولد الساعي لتجديد المنتخب في الطريق إلى قطر 2022.



وولد اللاعب البالغ عمره 21 عاما في أبردين لأم أسترالية وسبق له اللعب لمنتخبات الناشئين في اسكتلندا قبل أن يقرر الانضمام إلى أستراليا. ولعب شقيقه جون ثلاث مباريات مع اسكتلندا.



وتخرج أستراليا، التي ودعت كأس العالم في روسيا العام الماضي من الدور الأول، لمواجهة الكويت في العاشر من سبتمبر.



وتلعب أستراليا في المجموعة العاشرة بجانب تايوان والأردن ونيبال في الدور الثاني لتصفيات آسيا إذ تسعى لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة على التوالي والسادسة في تاريخها.