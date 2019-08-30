الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعى

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وجدت دراسة جديدة تتبعت 20 مليون ولادة، أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم أكثر عرضة بنسبة 33% للإصابة باضطراب طيف التوحد.

كما أوضحت النتائج، التي جمعت 61 دراسة من 19 دولة يعود تاريخها إلى عام 1999، أن الأطفال المولودين قيصريا لديهم احتمال أكبر بنسبة 17% للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

وقال مؤلفو الدراسة من معهد كارولينسكا السويدي وأستراليا: "إن الولادة القيصرية كانت مرتبطة بشكل كبير باضطراب طيف التوحد واضطراب نقص الانتباهفرط النشاط".

لكن الدراسة لم تثبت أن حالات الولادة القيصرية المخطط لها أو الطارئة تسبب مباشرة مثل هذه الحالات.

وأوضح الباحثون أن العوامل التي تؤدي إلى إجراء العملية، بما في ذلك كبر سن الأم أو خطر الولادة المبكرة، يمكن أن تفسر هذا الارتباط.

وأشار علماء لم يشاركوا في الدراسة عبر صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى أن النتائج "معيبة بشكل كبير"، وقال الدكتور بات أوبراين، من الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء للصحيفة: "هذه المراجعة المنهجية وتحليل التلوي يدل على وجود علاقة بين الولادة القيصرية والتوحد، لكن هناك عددا من العوامل الكامنة التي أدت إلى ذلك ولم يتم حسابها في تطور هذه الظروف".

مضيفا: "لذلك، فإن نتائج هذه الدراسة، لا تظهر أن الولادة القيصرية تؤدي إلى مرض التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

إيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته للتفتيش لتعديه على مواطن بالجيزة

منذ يوم

تعرف على قرارات مجلس الجبلاية المؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

منذ حوالي 8 ساعات

جدول مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

الرئيس نيوز

اليوم.. ختام مؤتمر التيكاد بمشاركة السيسي

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه مع انتهاء تعاملات الأسبوع

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي لعلاج الأطفال غير مطابق للمواصفات

الإمارات ترد على اتهامها بقصف قوات الحكومة اليمنية في عدن

منوعات

نجار يقضى 36 عاما بالسجن.. والسبب 50 دولارًا

دراسة: الوجبات السريعة قد تصيب المراهقين بالاكتئاب

الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعى

بكين تتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم

كشكول

"التنسيق" يستقبل رغبات القبول بالجامعات لطلاب "دور ثان" بـ"المرحلة الثالثة"

ننشر تفاصيل خطة تعليم بالفيوم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مد فترة التقدم لامتحان المسابقة الموحدة لطلاب الثانوية التجارية

ننشر شروط التقديم لوظيفة مدير مركز تدريب تربوي بـ 3 محافظات

إسلام سياسي

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"


زيت وسكر

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

حقيقة فشل التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الجديد

طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا

حقيقة طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك