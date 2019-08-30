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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 35
شبين الكوم 26 35
طنطا 25 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 31
السلوم 23 31
سيوة 25 36
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 25 36
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 32
رفح 23 32
رأس سدر 27 36
نخل 20 35
نويبع 29 36
طابا 25 35
كاترين 20 31
الطور 28 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 26 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 25 38
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 40
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 29 37
أبورماد 29 36
حلايب 30 34

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