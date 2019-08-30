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عالم

رئيس واى جى إنترتينمنت السابق ينفى تهمًا موجهة له

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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مثل رئيس شركة الترفيه الكورية الجنوبية السابق يانج هيون-سوك أمام الشرطة وخضع للاستجواب طوال الليل.

استدعت وكالة الشرطة الكورية "يانج" في الساعة 9:51 صباح يوم أمس الخميس، واستجوبته طوال الليل، وأنهت استجوابه في الساعة 8:30 صباح اليوم الجمعة.

وقال "يانج" للصحفيين في أعقاب الاستجواب إنه أجاب بصدق على كل ما وجه إليه من أسئلة وإنه شرح الحقائق بالتفاصيل.

يذكر أن "يانج" يواجه تهم لعب القمار بصورة مزمنة في لاس فيجاس، وانتهاك قانون التعامل بالعملات الأجنبية حيث اشترى عملات كازينو المالية بمبلغ هائل بالدولار دون الخضوعه للإجراءات اللازمة لتسجيل القيمة التي هربها إلى الخارج.

كما وجهت ضده تهم بتقديم خدمات دعارة لمستثمرين أجانب في عام 2014.

وكان يانغ قد خضع للاستجواب لمدة 9 ساعات كشاهد في يوم 26 يونيو الماضي، ولكن في هذه المرة، مثل أمام الشرطة بمثابة مشتبه فيه.

ويبدو أن الاستجواب استغرق وقتا طويلًا نظرًا لنفي "يانغ" معظم التهم الموجهة ضده.

ومن ناحية أخرى، مثل "سينجري" العضو السابق لفرقة "بيغ بانغ" الغنائية كمشتبه به أمام الشرطة بتهمة ممارسة القمار وانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي في يوم 28 من الشهر الجاري، وخضع للاستجواب لمدة 12 ساعة و20 دقيقة.

واعترف سينجري ببعض التهم الموجهة ضده أثناء الاستجواب، وفقا لمصدر.

ويقدر بأن يانج وسينجري انفقا أموالا تبلغ مليار وون، وملياري وون على التوالي للعب القمار في الخارج.

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