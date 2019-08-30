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اقتصاد

بنك كوريا المركزى يجمد معدل الفائدة الرئيسى عند 1.5%

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5% دون تغيير اليوم الجمعة في أعقاب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع في الشهر السابق وسط حالة من القلق المتزايدة من أن تؤثر النزاعات التجارية العالمية على نمو اقتصاد البلاد.

صوت مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي ثابتا، بعد تخفيضه بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 3 سنوات في يوليو الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينتهج بنك كوريا طريق التأني قبل اتخاذ أي قرار، حيث إنه بحاجة إلى قياس تأثير تخفيض الفائدة على رابع أكبر اقتصاد في آسيا وسط توترات تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب خلافات تجارية أخرى بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقد تتوافر لبنك كوريا المركزي حجج أكثر لخفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لما يلحقه الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين - وهما أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية - من ضرر بالطلب العالمي على السلع الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر قيود التصدير اليابانية على اقتصاد كوريا الجنوبية، حيث فرضت طوكيو قيودا على صادراتها من المواد الصناعية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي. وفي بداية هذا الشهر، حذفت اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين المفضلين.

وفي الشأن، أوضح بعض المحللين أن بنك كوريا المركزي من غير المرجح أن يخفف من سياسته النقدية في أي وقت قريب، مشيرين إلى مخاطر هروب رأس المال حيث أن خفض سعر الفائدة سيساعد على تسهيل انخفاض الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع ديون الأسر المعيشية.

ومن المتوقع أن تواصل صادرات كوريا الجنوبية تراجعها إلى الشهر التاسع على التوالي في أغسطس، متأثرة بانخفاض الشحنات الخارجية لأشباه الموصلات.

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من شهر أغسطس بنسبة 13.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 24.9 مليار دولار. وهبطت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى 46.1 مليار دولار، مما زاد من الانخفاض السنوي للشهر الثامن على التوالي وسط حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين وهبوط في أسعار الرقائق.

وفي الربع الأول من هذا العام، تراجع معدل نمو الاقتصاد للبلاد بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، مسجلا أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009. وفي الربع الثاني من هذا العام، انتعش الاقتصاد بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي.

ويجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.2% من 2.5%، مشيرا إلى زيادة الشكوك حول الأوضاع الاقتصادية. كما خفضت وزارة المالية في البلاد توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2.4% و2.5%.

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