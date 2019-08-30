نقيب الفلاحين ينفى شائعات زيادة أسعار البطاطس

نفى حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، الأخبار التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإلكترونية تفيد أن البطاطس ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في ثمنها خلال الفترة المقبلة.



وتابع أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "محصول البطاطس سيشهد ارتفاعًا في حجم الإنتاج هذا العام، حيث ارتفع متوسط الإنتاجية للفدان، وهذا بالطبع سيؤثر على عدم زيادة سعرها في السوق وبيعها للمواطنين البسطاء بأسعار بسيطة".



وأضاف، أن سعر االبطاطس ليس مرتفعًا في هذه الآونة، وكل ما تردد في هذا الموضوع من وجود ارتفاع في الأسعار عار تمامًا عن الصحة، وأن الفلاحين في نهاية موسم المخزون وفي انتظار المحصول الجديد.