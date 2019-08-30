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مصر

الرئيس السيسى: دول الاتحاد الإفريقى مقبلة على مرحلة مهمة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:37 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قمة التيكاد أقرت ما تطلعنا لتحقيقه فى إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا فى الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء، والتصدى للتحديات، وذلك من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استنادًا إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التى تتناسب مع الواقع وإمكانيات شعوبنا وثرواتها البشرية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد، أن دول الاتحاد الإفريقى مقبلة على مرحلة مهمة، وتشهد تغييرات كبيرة تزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بسياسات حكومية تشجيعية وجريئة ومحفزة طامحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

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