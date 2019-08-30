السودان.. "حمدوك" يتسلم القائمة الجديدة لمرشحى وزارات حكومته.. اليوم

أفادت صحيفة سودان تربيون، بأن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، ستقوم اليوم الجمعة بتسليم قائمة مرشحيها للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة في الحكومة الانتقالية إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على ان يتم اعلان التشكيل الوزاري غدًا السبت.



وكانت تقارير محلية أفادت أمس، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أدى اليمين الدستورية قبل أيام، تحفظ على مرشحي وزارات الصناعة والتجارة، والآثار والسياحة، لعدم كفاية السير الذاتية الخاصة بهم، وطالب الحرية والتغيير بمزيد من الأسماء في المناصب المشار إليها.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء مساء الأربعاء، في تصريح مقتضب، عن تأجيل التشكيل الحكومي لمدة 48 ساعة، قائلًا إنه تم "الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".



وكان من المفترض أن يتم الإعلان، الأربعاء، عن أسماء الوزراء بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة و5 مجالس وزارية، ثم تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بحسب المصفوفة الزمنية بوثائق الاتفاق الانتقالي الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.