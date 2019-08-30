السيسى: قمة التيكاد شكلت منعطفا هاما فى دفع التعاون بين أفريقيا واليابان

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه اليابان لتعزيز التعاون والتواصل بين الشعوب ودفع المسيرة التنموية للقارة الإفريقية فى إطار المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها.



كما أعرب الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد، عن تقديره للشركاء المنظمين لـ"التيكاد" على جهودهم فى أعمال القمة.



وأوضح الرئيس، أن القمة السابعة للتيكاد شكلت منعطف مهم فى دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقية واليابان ووجهت بالاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقى والأولية التى تعطيها دول القارة لشبابها الذى يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.