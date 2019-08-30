وزنياكي تعبر بأمان إلى الدور الثالث فى أمريكا بفوز على كولينز

قلبت كارولين وزنياكي بطلة أستراليا المفتوحة السابقة تأخرها بمجموعة لتنتصر على الأمريكية دانييلي كولينز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 وتحجز مكانها فى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.



وحسمت اللاعبة الدنمركية المصنفة 19 في البطولة، والتي لم تعبر الدور الثاني في نيويورك منذ وصولها إلى الدور قبل النهائي في 2016، الفوز عندما أنهت الشوط الأخير لإرسالها دون خسارة أي نقاط.



وقامت كولينز، التي بلغت قبل نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام، بعمل جيد لتحسم المجموعة الأولى لكنها ضلت طريقها في المجموعة الثانية بعد تعديلات ضرورية من وزنياكي في أسلوبها لتتقدم 5-صفر.



وقالت وزنياكي، في مقابلة بجانب الملعب "(كولينز) بدأت بشكل شرس ولم أستطع العثور على الإيقاع وحافظت على عزيمتي وحاولت تسديد الكرات مبكرا في المجموعتين الثانية والثالثة.. لم تحصل على فرصة للهجوم".



وتلعب وزنياكي، التي بلغت النهائي مرتين على ملاعب فلاشينج ميدوز، ضد الكندية المتألقة بيانكا أندريسكو التي انتصرت على البلجيكية كيرستن فليبكنز القادمة من التصفيات في وقت سابق من الليلة الماضية.