الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، سيكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الطقس سيكون حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا"، بالإضافة إلى أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة ستقل على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد.



واختتم قوله: "كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".